“Sağlıkçıya şiddet, hastaya şiddettir”

Çorum TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, her geçen gün artan ve bir türlü önlenemeyen “sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin” durdurulması ile ilgili açıklamada bulundu.

15 Nisan 2020’de sağlıkta şiddet düzenlemesinin yasalaştığını anımsatan Deli, “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezalar arttırıldı. Yasaya rağmen şiddetin önüne bir türlü geçilemedi” dedi.

Sağlıkta şiddetin yeni bir olgu olmadığını belirten Deli, “Sağlıkta şiddet toplumda yaşanan şiddetle doğru orantılı olarak artıyor. Gün geçtikçe şiddet toplumu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Şiddetin salt güvenlik politikalarıyla önlenemeyeceğini kaydeden Deli, “Cezalar eksiksiz uygulanmalı ve ağırlaştırılmalı. Sosyal medyada yapılan asılsız haber ve zorbalığı özendirici söylemlerin oluşturduğu kirlilik engellenmeli. Uzmanların ve yetkililerin bir araya gelerek konuyu masaya yatırmaları ve toplumun her kesiminin ‘şiddet’ konusunda bilinçlendirilmesi için acil olarak eğitimler, reklamlar, kampanyalar düzenlenmeli.

Zaman zaman canlarını tehlikeye atarak, sevdiklerini dahi riske ederek, insanı yaşatmaya uğraşan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum. Bütün STK'ları ve duyarlı her vatandaşı 'şiddete hayır' demeye davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)