“Sağlıkçıların sorunlarını çözmek sağlık hizmetine de katkı sağlar”

Dünyanın yaşadığı bu durumun insanoğluna bir kez daha sağlık olmadan hiçbir şeyin olmayacağını hatırlattığını söyleyen M.Fatih Gök, “Sağlık çalışanları depremde, askeri harekatlarda olduğu gibi yine büyük bir özveri ile hizmetini sunacak ve durumun düzelmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışacaktır. Risk grubunun en üstünde olacak iş yükleri daha da artacak, bazı sosyal ve özlük haklarından feragat ederek devletinin emrinde milletine hizmet edeceklerdir.

Böylesine bir hizmetin fedakarları olan sağlık çalışanları bir 14 Marta daha ne yazık ki yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle sorunlu, sıkıntılı girmektedirler.

Temel taleplerin karşılanmadığı, döner sermayelerde birilerinin müjde diye yaygara koparırken, çalışanın hiçbir derdine çare olmayan bir yönetmelik değişikliğini görmekteyiz.

Yıpranma payı düzenlemesi çalışanın beklentisinin çok uzağında kaldı. Ücretlerde yaşanan kayıpların telafisi için adım atılmıyor. Şiddet ve mobbinge karşı acil ve ağır önlemlerin alınması gerekirken tedbirler alınmıyor. Sözleşmeliler eşlerinden, ailelerinden ayrı kalıyorlar.

Ehliyeti ve liyakati es geçen iradeciler nedeniyle kurumlarda huzursuzluklar yaşanıyor. Bu sorunların giderilmesi, çalışanların temel beklentilerinin karşılanması şarttır.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözerek onlara huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak her şeyden önce Türkiye’nin sağlığına yapılmış en önemli katkı olacaktır.

Bu dilekler ile 14 Mart Tıp Bayramının tüm sağlık çalışanlarına kutlu olmasını diliyor, Millet olarak hepimizin daha sağlıklı ve huzurlu 14 Martlara ve yarınlara ulaşmamızı temenni ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)