“Sağlıkçıların ruh ve beden sağlığı göz ardı edilmesin”

TÜRKAV İl Başkanı Gül, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tüm dünyada olduğu gibi bu virüse karşı çetin bir mücadele içerisinde olduğunu, dünyanın çeşitli coğrafyaların da bir çok bilim adamının bu virüsle mücadele etmenin yollarını aradığını, aşı ve ilaç çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ettiklerini kaydetti. İnsanlık tarihi boyunca dünyanın birçok hastalıkla mücadele ettiğini ve her defasında bu mücadelesinde büyük oranda başarı sağladığını dile getiren Gül, “İnanıyorum ki Covit-19 virüsü de bu mücadeleden nasibini alacaktır. Bu aşamada bizlere düşen en büyük görev bu mücadele de üzerime düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmektir. Bilim kurulumuz harıl harıl çalışmakta ve en doğru tedaviyi en kısa sürede bulmanın gayreti içerisindedir. Bizler Türk Milleti olarak bu aşamada evlerimizde kalarak hastalığın özellikle riskli olarak adlandırılan yaş guruplarına bulaşmasının önüne geçmeliyiz. Korona kader değil. Bilinmelidir ki devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli önlemlerini almış almaya da devam etmektedir. Bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımız üstün gayret ve özveri ile Türk Milleti'nin emrindedir. Şüphesiz bu mücadelenin en ön safında sağlık çalışanları bulunmaktadır. Hiç şüphesiz virüsle mücadele de yükü fazlasıyla taşıyan bir can kurtarmak için kendi canı dahi hiçe sayarak görev yapan doktorundan temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarımızın yaptığı insanüstü çalışmalar takdire şayan ve bir o kadarda onur vericidir” dedi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının ruh ve beden sağlıklarının göz ardı edilmemesi ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirten Gül, “Bizler evlerimizde onlardan gelecek güzel haberleri beklemekteyiz. Bilinmelidir ki güzel günler şuan bu görevleri başında olan sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile olacaktır. Saha da mücadele veren yönetim kurulumuz içerisinde görev alan ilimiz de ve ülkemizin her köşesinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu çalışanlarına şahsım ve vakfımız adına sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)