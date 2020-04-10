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“Sağlıkçıların önemi daha iyi anlaşıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek koronavirüs süreci hakkında bilgi alıp, tüm sağlık çalışanlarının da Sağlık Haftasını tebrik etti.

“Sağlıkçıların önemi daha iyi anlaşıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek koronavirüs süreci hakkında bilgi alıp, tüm sağlık çalışanlarının da Sağlık Haftasını tebrik etti.

10 Nisan 2020 Cuma 19:30
“Sağlıkçıların önemi daha iyi anlaşıldı”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il yönetiminden Ferda Suiçmez, Utku Ulaş Taşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ile birlikte Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’yı ziyaret etti.

Samsun yolu üzerinde uygulama noktasında vatandaşların ateşini ölçtüğü sırada yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İl Başkanı Tahtasız, sağlık çalışanlarının son derece özverili bir görevi yerine getirdiğini, görev sırasında birçok risk ve tehlikeyi de göğüslediklerini anlattı. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Tahtasız, sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, onların ekonomik, sosyal güvencelerinin garanti altına alınması, sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Tahtasız, her koşulda ve her konuda sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Tahtasız, sağlık çalışanlarına verilecek hakların; güvenlik, temizlik, yemekhane, otomasyon, klinik destek gibi bölümlerde çalışan tüm personeli kapsaması gerektiğini söyledi. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı nezdinde tüm personelin Sağlık Haftasını da kutlayan Tahtasız, koronavirüs süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sobacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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