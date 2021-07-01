“Sağlıkçıların haklarının teşekkürle geçiştirilmesini istemiyoruz” 

Sağlık çalışanlarına yönelik haklı taleplerin karşılanması konusunda yetkililerden gereken desteğin sağlanmasını arzuladıklarını kaydeden Saatcı, “Pandemi ile en çok mücadele eden, neredeyse bir buçuk yıla aşkın süredir nefes almadan mesai yapan çalışanlarımıza, hak ettikleri değerin karşılığının ücret olarak ta verilmesini arzu ediyoruz. Çalışanlarımız artık bitkin ve yorgundur. Bu nedenle artık hakların teşekkürle geçiştirilmesini istemiyoruz. 2021 yılında yapılacak toplu sözleşmede Sağlık-Sen tarafından dile getirilecek olan; haklı taleplerimizin verilmesini talep ediyor, yetkililerden bu konuda gereken desteği vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da Sağlık-Sen Şube yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen'e milli meselelerde verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Yerli ve milli olana destek veren sivil toplum örgütlerinin ülke için büyük şans olduğunu belirten Ahlatcı, “Sağlığa çok önem verdik, vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sağlık yatırımları neticesinde kurulan modern şehir hastaneleri ile ülke olarak; sağlık turizmi noktasında cazibe merkezlerinden biri haline geleceğimizi düşünüyoruz. Ülkemiz güçlendikçe her kesimin bundan ziyadesiyle faydalanacağının bilinmesini istiyoruz.” (Haber Merkezi)

