Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını...
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Cocid-19) ile mücadelede en ön saflarda bulunan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılının coşkusunu kendi çocuklarından ayrı oldukları için buruk yaşadı.

26 Nisan 2020 Pazar 21:00
Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi çalışanları da çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı taktıkları maskelere “23 Nisan” yazarak verdikleri mesajla kutladılar.
(Volkan SINAYUÇ)
 

İlgili Haberler
99 kişi hayatını kaybetti
99 kişi hayatını kaybetti
Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz!
Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz!
“Meclis’in 100’ncü yılı için hatıra para basılsın”
“Meclis’in 100’ncü yılı için hatıra para basılsın”
Ağrısız doğum konforuna çağrı
Ağrısız doğum konforuna çağrı
Koronavirüslü birinin yanından geçtiğinizde sizi uyaran sistem
Koronavirüslü birinin yanından geçtiğinizde sizi uyaran sistem
Sendikayı süslediler
Sendikayı süslediler
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim