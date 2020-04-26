Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Cocid-19) ile mücadelede en ön saflarda bulunan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılının coşkusunu kendi çocuklarından ayrı oldukları için buruk yaşadı.