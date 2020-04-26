Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi çalışanları da çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı taktıkları maskelere “23 Nisan” yazarak verdikleri mesajla kutladılar.
(Volkan SINAYUÇ)
Sağlıkçıların 23 Nisan coşkusu
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Cocid-19) ile mücadelede en ön saflarda bulunan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılının coşkusunu kendi çocuklarından ayrı oldukları için buruk yaşadı.
26 Nisan 2020 Pazar 21:00
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi çalışanları da çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı taktıkları maskelere “23 Nisan” yazarak verdikleri mesajla kutladılar.