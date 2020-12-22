Sağlıkçılardan teşekkür!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda, vazife malullüğüyle ilgili düzenlemeden memnun kalan Sağlık çalışanları Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile biraraya geldiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilgili kanunda yapılan düzenleme ile sağlıkçılara verilen hakların bir lütuf olmadığını, aksine tüm sağlık çalışanlarının bunu hak ettiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının özellikle de pandemi sürecinde çok büyük fedakârlıklarla çalıştıklarının anlatan Milletvekili Ceylan, hayat kurmak adına canlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm sağlıkçılarımızın mekanı cennet olsun, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. dedi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda sağlık çalışanlarının özlük haklarında vazife malullüğü ve meslek hastalığıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, düzenlenenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki özverisine minnettar olduklarının dile getiren Ahlatcı, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatci de sağlıkla ilgili her konuda kendileriyle her zaman iletişim halinde bulunan, sağlıkla ilgili Çorum’un ihtiyacı olan konularda ve sıkıntıların giderilmesinde mesai mefhumu gözetmeyen, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’na teşekkür etti.

Saatci, Vazife Malullüğünün çıkmasında ve kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında emeği geçen herkese de sendikası ve üyelerim adına teşekkürlerini iletti.