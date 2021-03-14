Sağlıkçılardan Ata’ya “Tıp Bayramı” çelengi

Türkiye’de tıp eğitiminin başlayışının 194. yılı olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tıp Bayramı için tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda dün saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, Tabip Odası yöneticileri, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra ise Çorum Tabip Odası, Çorum Özel Hastanesi ve Özel Elitpark Hastanesi tarafından da anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, sağlık çalışanı olmanın ilk şartının gönlünde insan sevgisine sahip olmak olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli hedefi olan çağdaş sağlık hizmeti anlayışının insanımıza ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmaları da kapsadığını hatırlatan Sobacı, “İnsanın sağlık çalışanı olabilmesi için yüreğinin, sevgilerin en güzeli en anlamlısı olan insan sevgisi ile dolu olması gerekir. Sağlık çalışanı ancak hoşgörü ve özveriyle insanlara hizmet edebilir, sorunlarını, dertlerini paylaşarak çareler üretebilir. Böylesine zor bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımızın sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri sağlıktır. Ülkemiz sağlık alanında elde ettiği başarılarla bir çok ülkeye örnek gösterilmektedir. “Beni Türk Hekimlerine Eminet Ediniz” sözüyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimizi ve her düzeydeki sağlık çalışanlarının bayramlarını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)