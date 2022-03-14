Sağlıkçılardan Ata’ya “Tıp Bayramı” çelengi

Türkiye’de tıp eğitiminin başlayışının 196. yılı olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tıp Bayramı için tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda dün saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Barış, Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, Tabip Odası yöneticileri, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra ise Çorum Tabip Odası, Çorum Özel Hastanesi ve Özel Elitpark Hastanesi tarafından da Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törenin ardından konuşan Dr. Ahmet Barış, sağlığın şiddet kelimesiyle birlikte anılmasının tüm meslektaşlarını üzdüğünü ve derinden yaralayan bir hadise haline geldiğini söyledi.

Her insanda bulunan, sağlıklı olma ve yaşama arzusu neticesinde ortaya çıkan, insanın hastalıkla savaşını konu edinen tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve ilk insandan beri tüm toplumlarda hastalıkları tedavi eden kişilerin tedavi arayışında farklı yaklaşımlar ortaya koyduğunu dile getiren Ahmet Barış, “Şamanlardan büyücülere, berberlerden otacılara, genel tabir şifacılardan insanlar kaybettikleri sağlıklarına tekrar kavuşabilmek için yardım beklemişlerdir. Zaman zaman cehaletin ve bilimin birbirine karıştığı durumlar ortaya çıksa da bu mesleği gerçek anlamda icra eden tıp ve bilim insanları olmuş ve isimleri (Hipokrat, İbni Sina vb…) binlerce yıl öncesinden günümüze kadar anılır hale gelmiştir. Bu büyük bilim insanları sadece hekim değil, matematikten fiziğe, astronomiden felsefeye birçok alanda otorite sahibi insanlardı” dedi.

Tarihte hekimlerin eğitim alarak yetişmesinin 12. Yüzyıla dayandığını, 1206 yılında kurulan Gevher Nesibe Hatun Medresesi’nin bunun en nadide örneklerinden olduğunu ve ülkemizde 1827 yılında Tıphane ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulan ilk modern tıp eğitiminin başladığı tarihin Tıp Bayramı olarak kutlandığını da belirterek 14 Mart’ın hikayesinden bahseden Dr. Ahmet Barış; “Bu bayram sadece sağlık çalışanlarının değil tüm milletimizin bayramıdır” diye konuştu.



Bu tarihi emanetin sorumluluğu ve bilinci altında özellikle son iki yıldır devam eden, tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıkla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak geçmişten bugüne kadar bu uğurda hayatlarını feda eden sağlık şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad ettiğini de dile getiren Barış, sözlerini şöyle sürdürdü. “Özellikle son yıllarda sağlığın şiddet kelimesiyle birlikte anılması hepimizi üzen ve derinden yaralayan bir hadise haline gelmiştir. Yeryüzünde yaşayan tüm toplulukların kutsalları vardır. Barışta ve savaşta, en geri kalmış toplumlardan en uygar toplumlara kadar bu kutsallara karşı, karşılıklı saygı ve anlayış duygusu her zaman hakim kalmış ve korunmuştur. Bu davranış, insanlığın en temel etik kuralıdır. Konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi tıp mesleği tarihler boyunca en kutsal mesleklerin başında gelmiştir. Bu mesleğin mensupları gündüzünü gecesini, hafta sonunu bayramını, hatta kimi zaman ailesinin ve sevdiklerinin özel günlerini bile hastaları için feda etmiş, tüm yaşamını karşılık beklemeden hayat kurtarmaya adamış kimselerdir.

İnsanı yaşatmak adına bu kutsal mesleği icra eden tıp mensuplarına karşı saygısızlığın, hakaretin ve şiddetin hiçbir şekilde gerekçesi ve mazereti yoktur. Bu mesleğin onurunu korumak, sağlık görevlileri kadar aynı zamanda tüm toplumun görevi ve ortak sorumluluğudur.Bu ortak saygı ve sorumluluk duygusu altında tüm sağlık çalışanlarımızın haklarının korunup gözetildiği, tüm halkımızın da hastalıklardan uzak, sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik duyguları içerisinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun.” dedi.



(Yusuf ÇINAR)