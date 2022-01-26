“Sağlıkçılara şiddet, sistemi kilitlemeye doğru hızla ilerliyor” 

Yıllardan beri sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan şiddettin, pandemi süreciyle birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine tırmandığını belirten Saatcı, “Branşı veya görevi ne olursa olsun sağlık çalışanlarının tamamı mesleki yaşamlarını şiddetle burun buruna geçirmektedir. Her gün yeni bir şiddet haberi gündem olmaktadır. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan şiddet, pandemi süreciyle birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine tırmanmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Şiddet uygulayanların ezici çoğunluğunun hasta ya da hasta yakınlarından oluştuğunu kaydeden Saatcı, “Bu vahim bir durumdur. Bıçaktan silaha, sandalyeden testereye, oraktan kolonya şişesine kadar her şey şiddet aracı olarak kullanılmaktadır. Sağlıkta şiddet deyip geçmemek lazım. 2021 yılında çok şükür yaşanmadı ama önceki yıllarda maalesef hayatını kaybeden sağlık çalışanları oldu. Geride bıraktığımız yıl içindeyse, ağır bir şekilde yaralananlar, uzun süreli travma nedeniyle meslekten ayrılanlar, aylarca klinik ya da psikolojik tedavi görenler oldu. O nedenle de meseleye ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Hâkim ve savcılara, sağlıkta şiddetin ne manaya geldiğinin iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Adalete olan güven sarsılıyor. Savcıyla tartışan bir maganda hemen hapsi boylarken, hastanede terör estiren bir maganda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorsa ortada çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir çelişki, çok ciddi bir çifte standart var demektir. Oysa yasalar, bu çelişkiye imkan vermiyor. Demek ki ortada bir uygulama sorunu var. Bu sorun ortadan kalkmadığı sürece de sağlık çalışanlarının adalete olan güveni sarsılmaya devam edecek demektir. Sağlık emekçilerinin “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021’i şiddetin gölgesinde geçirmişlerdir. Son günlerde yaşanan şiddet olaylarının 2022 yılının çok daha kötü geçeceği anlamına gelebilir. Sorunları çözmek hükümetin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.” (Haber Merkezi)

