“Sağlıkçılara şiddet Ağustos’ta da durmadı”

Büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarının Ağustos ayı boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştığını kaydeden Saatcı, “39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 36 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ağustos ayında önceki 2 aya göre şiddette artış yaşandığı görülmektedir. İlgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmaması, maalesef her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olmaktadır. Bu durum hem saldırganları cesaretlendirmekte hem de sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Pandemi nedeniyle artan iş yüküyle birlikte bir de şiddetin gölgesinde yoğun emek harcayan sağlık çalışanları, tükenmişlik sendromuyla boğuşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, halkın memnuniyeti olduğu gerçeği, ne yazık ki unutulmaktadır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruşların bu gerçeği bir an olsun unutmaması, sağlıkta şiddetle mücadelenin mihenk taşını oluşturmaktadır” dedi.

Tedbir alınmazsa şiddetin sağlık sistemini tehdit edeceğini belirten Saatcı, “Yapılan çalışmalar, sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının diğer iş kollarına göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ne acı ki sağlık tesisleri sağlık çalışanları için tehlikeli ortamlar olmaya başladı. Başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları artık kendilerini güvende hissetmiyor. Oysa bu insanların görevi, can kurtarmak, yaraya merhem olmak. Bu durumda kutsal görevlerini sağlıklı yapmalarını nasıl bekleyebiliriz ki! Şiddet bugün için sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. Eğer önü alınmazsa, korkarım yakında sağlık sistemini tehdit eder bir noktaya ulaşacaktır. En vahimi de yetkililerin bu durumun farkında olmaması” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)