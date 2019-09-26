Sağlıkçılara online eğitimi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Birimi ve Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Burak Uflaz'ın başkanlığında Uzman Samet Şensoy, Eğitim Birim Sorumlusu Yeliz Yelen Akpınar ve T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akgün Sorumlusu Hasan Zorlu tarafından Eğitim Birimi ve Destek Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı sağlık tesislerinin tüm eğitim birim sorumlularına ve bilgi işlem sorumlularına online eğitim modülü konusunda bilgilendirme eğitimi yapıldı. Eğitim sonrasında katılımcıların sorunları ele alınarak genel değerlendirmede bulunuldu.