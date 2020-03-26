Sağlıkçılara ek ödeme

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020’den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Ayrıca üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öte yandan sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

(AA)