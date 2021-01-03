Sağlıkçılara başarı belgesi

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, geçtiğimiz gün Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları ile biraraya geldi.

Çorum’da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin en etkin şekilde uygulandığını söyleyen Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın pandemi sürecinde salgının kontrol altında tutulmasını sağlayan sağlık çalışanlarına ilimiz adına teşekkür etti.

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın daha sonra ise Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Müdürlüğü birim müdürleri, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, başhekim yardımcıları ve hastane birim müdürleri ile hekimlere Başarı Belgesi dağıttı.

(Haber Merkezi)