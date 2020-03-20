Sağlıkçılara alkış

Çorum halkı dün akşam saat 21.00’da balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına destek vermek için yapılan alkışlama etkinliğine büyük destek verdi. Vatandaş, Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmak zorunda kalan ve büyük bir stres yaşayan sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek verirken,

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yayınladığı mesajda; “Bir ömür alkışlasak ödeyemeyiz hakkınızı. 21.00’de alkışlarla sağlık çalışanlarımıza yürekten destek olmak için tüm Çorum balkonlarda olacağız. Birlikte Başaracağız” dedi.

Başkan Aşgın, vatandaşa evde kalması çağrısı da yaparak “Fırsatı değerlendirip bol bol kitap okuyalım, satranç oynayalım, ellerimizi yıkayalım, ailemizle ilgilenelim, müzik dinleyelim, temizlik yapalım, sağlığımızı koruyalım ve mümkünse evden çıkmayalım” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, alkış etkinliğinin haftasonu da devam etmesi çağrısında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)