Sağlıkçılara 34 tepsi baklava

Carmen Pastanesi’nde hazırlanan 34 tepsi baklava dün pastane yetkilisi Zeynel Kaleli tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesine teslim edildi. Yemek öncesi getirilen tatlılar yemek esnasında çalışanlara ikram edilirken, firma yetkilisi Zeynel Kaleli de bu zor günlerde özellikle sağlık çalışanlarının omuzlarına ağır bir yük yüklendiğini belirterek, Carmen Pastanesi olarak onların yanında olduklarını göstermek ve motive etmek amacıyla tatlı ikramında bulunmak istediklerini kaydetti. (Erkan BAYATLI)