Carmen Pastanesi’nde hazırlanan 34 tepsi baklava dün pastane yetkilisi Zeynel Kaleli tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesine teslim edildi. Yemek öncesi getirilen tatlılar yemek esnasında çalışanlara ikram edilirken, firma yetkilisi Zeynel Kaleli de bu zor günlerde özellikle sağlık çalışanlarının omuzlarına ağır bir yük yüklendiğini belirterek, Carmen Pastanesi olarak onların yanında olduklarını göstermek ve motive etmek amacıyla tatlı ikramında bulunmak istediklerini kaydetti. (Erkan BAYATLI)
Sağlıkçılara 34 tepsi baklava
Çorum’da tatlı sektöründe yıllardır hizmet veren Carmen Pastanesi, Kordonavcirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan ve sevdiklerinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
22 Nisan 2020 Çarşamba 19:53