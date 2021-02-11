Sağlıkçılara 2. doz koronavirüs aşılaması başladı

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde randevu usulüne göre sağlık çalışanlarının aşılanması devam ediyor. Dün itibariyle aşı çalışmalarının ikinci aşamasına hastane merkez binası ve Bahçelievler Semt Polikliniği’nde başladıklarını açıklayan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, birkaç gün içerisinde aşılama çalışmalarını sonuçlandırmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Pandemiden kurtularak normal hayata dönmek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Sezikli, “Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarımıza ikinci dozların yapılmasına dün itibariyle başlandı. Birkaç gün içerisinde aşılama çalışmalarını sonuçlandırmayı planlamaktayız. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere pandemi sürecinde çok yorulduk ve yıprandık. Artık salgından kurtularak normal hayata dönmek istiyoruz. Görünen en etkili yol aşılamadır. Covid-19 da meydana gelen mutasyonların bağışıklığında aşıların etkili olduğu açıklamaları bunu desteklemektedir. Ancak aşı yaptırmakla tedbirleri bırakmamamız gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak tüm vatandaşlarımıza örnek olmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Hastanemizde kapalı ortamların havalandırılması, temizlik ve sosyal mesafeye uyulması tedbirlerine uyuyoruz. İnşallah bu şekilde vatandaşların ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz” diye konuştu.

Öte yandan bugüne kadar ülkemizde 2 milyon 620 binden fazla kişiye aşıların ilk dozunun uygulandığı belirtildi. Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan tabloya göre, dün saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. İkinci etapta ülkeye getirilen ve test süreci sona eren aşılar ile ikinci doza başlandı.

(Haber Merkezi)