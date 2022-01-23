Sağlıkçılara 17 bin 750 lira promosyon

Yetkili sendika olarak katıldıkları ihale ile ilgili olarak, ihale öncesinde tüm banka yetkilileriyle, katılım sağlamaları, rekabet oluşturmaları, sağlık çalışanlarını memnun edecek yüksek teklif verilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını belirten Ahmet Saatcı, “Bu görüşmeler bugün meyvelerini vermiş ve mevcut piyasa koşulları içinde alınabilecek en yüksek ücrete yakın bir ücretin alınması sağlanmıştır. Alınan 17.750 TL’lik ücretin sağlık çalışanlarını memnun etmesini temenni ediyoruz. Alınan 17.750 lira Çorum'da promosyon olarak alınan en yüksek ücrettir. Hitit Üniversitesi’nin 5 yıl için aldığı rakamın neredeyse % 50 fazlası alınmıştır.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, bu ücretin alınabilmesi için çaba sarf eden, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve promosyon ücretinin yüksek alınabilmesi noktasında katılım sağlayarak kendi aralarında oluşturdukları rekabetten dolayı banka yetkililerine teşekkür ediyor, alınacak ücretin tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.”

Öte yandan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Yalçın Çiftçi de konuşla ilgili bir açıklamada bulunarak anlaşmanın bugün için iyi bir rakam olmakla birlikte 5 yıllık süreçte düşük olduğunu vurgulayarak; “Bu sebeple konuyla ilgili Genel Sağlık-İş olarak her türlü girişimi yapacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Yine muhalefet oldu diyenler söylediklerimi zamanla anlayacaklar” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

