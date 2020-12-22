Sağlıkçılar vazife malullüğü düzenlemesinden memnun

Milletvekili Ceylan, ilgili kanunda yapılan düzenleme ile sağlıkçılara verilen hakların bir lütuf olmadığını, aksine tüm sağlık çalışanlarının bunu hak ettiğini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda sağlık çalışanlarının özlük haklarında vazife malullüğü ve meslek hastalığıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, düzenlenenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ahmet Saatci, vazife malullüğünün çıkmasında ve kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında emeği geçen herkese de sendikası ve üyeleri adına teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)