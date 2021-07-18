Sağlıkçılar tam kadro

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulansların hazır bekletildiği Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında tüm dünyayı yaklaşık 2 yıldır esir alan koronavirüsle mücadelede en etkili silah olan aşılama çalışması da yapıldı.

Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın da hazır bulunduğu etkinlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı standında vatandaşlara randevusuz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılarak bağışta bulunmak isteyenlerin bağışları kabul edildi. Tören alınandı UMKE ekibi de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

