Sağlıkçılar artık izne çıkabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla sağlık personelinin yıllık izin, istifa, emeklilik durumuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren resmi yazı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın olarak kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin kesintisiz, etkin yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın, 27 Ekim 2020 tarih ve 3137 sayılı genel yazısıyla merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik yıllık izin, istifa, emeklilik, muvafakat vb. gibi alanlarda bazı düzenlemeler yapılarak uygulandığı anımsatıldı. Resmi yazıda, gelinen süreçte sahada büyük özveriyle görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Buna göre, personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde değerlendirilerek, yerine getirilebilecek. Ayrıca emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak işlemleri yerine getirilecek.

(AA)