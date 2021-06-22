Sağlıkçı çiftin mutlu günü

Çorum Vatan İnternet Haber Sitesi ve İskilip Gazetesi sahibi Ömer Doğan ve Nazmiye Doğan çiftinin oğlu Turgay ile Çorum’un tanınmış kuruyemişçilerinden Abdullah Çelenli ve Nurcan Çelenli’nin kızı Merve’nin nikah törenine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP eski il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Akif Aras ile her iki ailenin fertleriyle yakınları katıldı.

Belediye Evlendirme Memuru Hasan Tomuk’un kıydığı nikah ile evlenen çiftin 15 Temmuz 2021 tarihinde de Armina Düğün Salonu’nda düğünleri olacak.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler

(Haber Merkezi)

