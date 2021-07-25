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Sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri uzatıldı

Çorum’da sağlık yöneticilerinin sözleşmelerinin geçici olarak 3 ay süreli uzatıldı.

Güncel 25.07.2021, 18:17
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Sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri uzatıldı

Türkiye genelinde sadece İstanbul, Tokat ve Çorum’da sağlık teşkilatının yöneticilerinin görevleri ile ilgili sözleşmelerinin geçici olarak 3 ay süreli uzatıldı, diğer tüm illerde normal sürelerle atamalar yapıldı.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra  İlçe Sağlık Müdürleri, hastanelerde görev yapan diğer yöneticilerin sözleşme yenileme süreleri 14 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.Türkiye genelinde sadece İstanbul, Tokat ve Çorum’da sağlık teşkilatının yöneticilerinin görevleri ile ilgili sözleşmelerinin geçici olarak 3 ay süreli uzatıldığı, diğer tüm illerde normal sürelerle atamalarının yapıldığı öğrenildi.
(Haber Merkezi)
 

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