“Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri zor durumda”

SES Çorum Şubesi üyesi çalışanlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde düzenlenen eylemde hem sorunlarını anlattı hem de taleplerini dile getirdi. KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu eylemde sağlık çalışanları sloganlarla sorunlarını dile getirdi. SES üyeleri adına açıklamayı ise Şube Başkanı Didem Azapcı yaptı.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Didem Azapcı, mevcut çalışma rejimini kabul etmediklerini, artık bıçağın kemiğe dayandığını ve sorunlarına köklü çözümler beklediklerini açıkladı.

“Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması nedeniyle zor durumdadır. Genç hekimler başta olmak üzere sağlık emekçileri ülkeyi terk etmekte çareyi arıyor. Kamuoyuna yansıdığı gibi ağır çalışma koşulları ve mobbing etkisi ile intiharlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor. Yüzlercemiz pandemi ile mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz enfekte oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük aylık gelirler ile hepimiz birden ‘Geçinemiyoruz’ demeye başladık. Evet artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için iş bırakarak bu gün alanlara çıkarak uyarıyoruz!” ifadelerine yer veren Azapcı, iktidarın savunuculuğunu yaptığı ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için önemli bir risk haline geldiğini, bu sistemin yürütülmesinin olanaksız olduğunu vurguladı.

Didem Azapcı, koronavirüs salgını ile mevcut sağlık sisteminin toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını söyleyerek halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Mevcut sağlık sisteminin işkolu emekçileri ve halk açısından iflas ettiğini, halkın sağlık hizmetlerine erişemediğini, çok sayıda ilaca erişilemediğini ve sağlık emekçilerinin artık yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Azapcı, TBMM’de görüşülen ve geri çekilen düzenlemenin tüm işkolu emekçilerini kapsayacak şekilde çıkarılmasını, sorunlara köklü çözüm getirecek bütüncül bir meslek hastalıkları yasasının çıkmasını, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesini, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini ve iktidarın artık sağlık çalışanlarına kulak vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

