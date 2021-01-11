Yıl boyunca etraflarını çepe çevre saran şiddet sarmalının Aralık ayında da sağlık çalışanlarını tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Saatcı, “Pandemiyle kora kor mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, ‘şiddetle mücadele etmek gibi bir görevimiz bulunmuyor, şiddet kaderimiz değil’ dedikçe, şiddet bulutu üzerlerine çökmeye devam etti. Netice itibarıyla şiddet; önceki aylarda olduğu gibi Aralık ayında da ne yasa dinledi ne uyarı, ne salgın dinledi ne de tedbir, sağlık çalışanlarını mağdur etmeye devam etti. Aralık ayı boyunca, sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 24 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylara sebebiyet veren 34 saldırgan, 40 sağlık çalışanını mağdur etti. 24 şiddet olayının 16’sı hasta ve hasta yakınları, 4’ü yöneticiler, 4’ü de kendini bilmez kimseler tarafından gerçekleştirildi. 24 olayın 20’si hem sözlü hem fiili, 4’ü ise sözlü olarak yaşanmıştır. Saldırganlara yönelik adli işlemlere baktığımızda, önceki aylara benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buna göre, yaşanan olaylarda 15 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama kararı verilen şahıs sayısı 6 olurken, 9 kişi hakkında da hiçbir işlem yapılmamıştır. Ayrıca 1 kişi hakkında görevden el çektirilme kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Şiddet olaylarının Aralık ayında da adres ayrımı yapmadığını görüyoruz. Olayların 16’sı hastanelerde, 2’si aile sağlığı merkezlerinde, 6 olay da saha çalışmalarında meydana gelmiştir” dedi.

Aralık Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu değerlendiren Saatcı, “Sağlık ve şiddet kelimelerini bir arada kullanmaktan hicap duyuyoruz. Hem çalışanlardan yardım bekleyeceksiniz hem de saldıracaksınız. Bunun insani davranış değildir. Artık sağlık çalışanlarına şiddet her yerde karşımıza çıkıyor. Düşünün, Bartın’da 112 ekibi hastaya ilk müdahale için evine gidiyor, bir hasta yakını tüfekle ateş ediyor. Bu resmen terör estirmedir. Ne yapıp edip şiddetin önüne geçmek zorundayız. Çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı acil bir eylem planı ortaya konmak zorundadır. Bizler bu hususta atılacak her adımın destekçisi olmaya hazırız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)