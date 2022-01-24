“Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tekrar Çorum’a getirilmelidir”

SGK’da sağlık biriminin kaldırılmasından dolayı eczacıların reçeteleri kargo ile Ankara’ya gönderdiğini, bunun da yüksek meblağlı kanser ve buna benzer tedavi gören hastaların faturalarının yüksek tutmasına zemin oluşturduğunu, SGK itiraz ettiğinde Ankara’da muhatap bulunamadığını ifade eden Tahtasız, SGK’nın sağlık biriminin tekrar Çorum’a alınması gerektiğini, eczacıların ve hastaların mağduriyetinin bir an önce çözülmesini istediklerini açıkladı.

Bu durumun; maddi külfet, zaman kaybı ve evrakların yolculuğu açısından güvensiz olabileceğini dile getiren Tahtasız, 12 yıldır Çorum’da hizmet eden Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün tekrar Çorum’a alınarak hizmetin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanmasını talep etti.

Tahtasız, 25 ilde verilen bu hizmetin, tüm illere yayılması gerektiğini de savundu.

Reçete kontrollerinin Ankara’da yapılacak olmasının birtakım kargaşanın yanı sıra hizmetin aksamasına neden olacağını kaydeden Tahtasız, “Eczacı ve vatandaşlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından eczacı ve personel istihdamı bekliyor. Halihazırda uygulanan evrak teslimi, sözleşme teslimi, fatura teslimi yerelde olmalı, itiraz komisyonu ilimizde bulunmalı, kontrolleri Ankara’da yapılan reçeteler de tekrar ilimize alınmalıdır” diyerek eczacının ve vatandaşın mağduriyetinin çözülmesini talep etti. (Haber Merkezi)

