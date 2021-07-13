“Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kapanmamalı”

Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem 2. Bölgelerarası toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Bilge Demir Uysal, Büyük Kongre delegeleri Ecz. Mustafa Göbelek, Ecz. Meral Öztürk, Çorum SGK’dan Ecz. Evren Dinler, TBB Kadın Kolları Komisyon Üyesi aynı zamanda İskilip İlçe Temsilcisi Ecz. Özden Sak, Çorum Eczacı Odası üyesi Ecz. Yasemin Bozdoğan ile Ecz. Ahmet Çorumlu da iştirak etti.

Türkiye genelinden Eczacı odalarının görüş ve önerilerini yansıttığı toplantıda sorunlara değinen Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, özellikle internetten yapılan ilaç dışı satışlar ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin üç büyük ilde toplanmak istenmesine tepkisini dile getirdi.

Türkiye genelinde 54 odanın görüş ve önerilerinin sunduğu toplantıda kürsüye çıkan Güler, sağlıkçılara, kadınlara, masum insanlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddeti kınadı. Gelişen teknoloji, değişen toplum kurallarına sürekli olarak adapte olmaya çalışarak insanlarla temas eden bir mesleğe sahip olan biz eczacıların bu değişimlere doğru bir biçimde uyum sağlayarak hastalarımıza değer vererek, onları dinlemek, güven sağlamak, saygın hissettirmek, hızlı işlem gibi hizmet önceliklerini belirleyerek tüm amaçlarının eczacılık mesleğinin sağlık alanında vazgeçilmeyeceğini sağlamak olduğunu söyleyen Şefkat Güler, “1. Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olan eczanelerimizin koruyucu, etkin, düşük maliyetli, yaygın sağlık hizmetiyle beraber Türk Eczacılar Birliği’nin başlatmış olduğu ‘’Rehber Eczanem’’ uygulaması ile meslek hakkı kazanımımızda da lokomotif bir rol oynayacaktır” dedi.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden meslektaşları ve çalışanlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek Çorum Eczacı Odası olarak yaptıkları çalışmaları anlatan, Güler, Oda olarak 2009’dan beri kuruluşunu sağlayıp kapanmaması için mücadele ettikleri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 3 büyük ilde toplanmak istendiğini ancak bunun vatandaşın adil, kolay, erişilebilir ve hızlı sağlık hizmetini alamamasına neden olabileceği endişesini dile getirdi.

Eczanelerin süreçte kronik hastalıklarda devam reçetelerini hazırlayarak, ASM'lere gitmeden ilaçlarını almalarını da sağladıklarına değinen Güler, ilaç dışı ürünlerin internetten ve büyük marketlerden kontrolsüz bir şekilde satılmasının halkın sağlığını tehlikeli hale getirdiğini, eczaneleri de adaletsiz satış koşullarıyla baş başa bıraktığını, bu durumunda ilaç dışı pazarın büyümesine sebep olduğunu belirtti. Özellikle pandemide değişik vitamin ve mineral takviyelerine rağbetin arttığını, bu ürünlerin ruhsatlandırılmasının Sağlık Bakanlığı'nda olmamasının yan etki ve kalite açısından insan sağlığını tehlikeye attığını savunan Şefkat Güler, Türk Eczacılar Birliği'nin bu konuda satış yapan internet siteleri için şikayet sayfasının mevcut olduğunu ve bu uygulamayı desteklediğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

