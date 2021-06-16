“Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Çorum için önemli”

Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı ile görüşen Güler, hizmetlerin yerinde ve hızlı bir şekilde verilmesi için Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurulduğunu belirterek, “Şuanda ülkemizde 28 ilde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi mevcut olup bunlardan biri de çok şanslıyız ki Çorum ilimizdedir. Temennimiz yeni mezun eczacılarımıza istihdam alanı da sağlayacak olan 81 ilde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezilerinin kurulmasıdır.

26.01.2009 yılında Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin Çorum’da kurulmuş olması vekillerimizin, kuruluş sırasındaki SGK Kurum yetkililerinin, valilerimizin, eczacılarımızın, basınımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve destekleriyle olmuştur” dedi.

Çorum’da sağlık yönünden büyük gelişmeler kaydedildiğini, eğitim-araştırma hastanesi ve tıp fakültesinin kente kazandırıldığını belirten Güler, “Dolayısıyla Ankara, İstanbul gibi büyük illerde uygulanan teşhis ve tedaviler artık ilimizde de yapılabilmektedir (kanser, anjiyo, by-pass, vb.). Bu önemli hastalıklarının tedavi uygulamalarının ve geri ödemelerinin yerinde, hızlı, güvenilir bir şekilde olması Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüz sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Ayda 250.000’e yakın reçetenin, 2500 hasta altı bezi reçetesinin,1600’e yakın ortez ve protez reçetesinin müdürlüğün eczacılık ve medikal servislerinde kontrollerinin yapıldığını anlatan Güler, şunları söyledi:

“Kadro olarak sayıları az olmasına rağmen Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz, Eczacılarımız ve Kurum çalışanlarımız Çorumlu vatandaşlarımıza yerinde hizmet vererek vatandaşımızın, ülkemizin ve biz eczacıların zaman, bilgi ve ekonomik kayıplarının önüne geçmişlerdir. Vatandaşımız, hastanelerimiz, özel hastanelerimiz ve polikliniklerimiz, diyaliz merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve eczanelerimiz gibi sağlık kuruluşlarımız her türlü sağlık sorularına cevabı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzde bulmaktadır.

12 yıl boyunca Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinden gerekli desteği gören Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Çorum’a önemli kurum kazandırma mücadelesini devam ettirmektedir. Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürümüz, Eczacılarımız ve Kurum çalışanlarımız pandemi süresincede büyük bir özveri ile çalışmışlar, sağlık hizmetinin aksatılmadan sürdürülebilirliğini sağlamışlardır, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çorum Eczacı Odası olarak inanıyoruz ki Çorum ilimiz daha birçok İl Müdürlüklerinin kurulması ile gelişen il imajını devam ettirecektir.”

Ziyarette Güler’e Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Sayman Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyeleri Bilge Demir Uysal ve Doğuhan Koçak, Haysiyet Divanı Başkanı İbrahim Etem Bykal, Denetleme Kurulu Komisyon Başkanı Yılmaz Danacı, Büyük Kongre Delegeleri Meral Öztürk ve Mustafa Göbelek, SGK Kurum Baş Eczacısı Evren Dinler ve SGK Eczacısı Yakup Şahin eşlik etti. (Haber Merkezi)

