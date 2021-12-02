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“Sağlık sisteminin yükü eczacıların omuzlarında”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eczacıların sağlık sisteminin en önemli halkalarından biri olduğunu vurgulayarak, özellikle pandemi döneminde eczacının omuzlarına yüklenen yükün ağırlaştığını söyledi.

Güncel 02.12.2021, 19:04
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“Sağlık sisteminin yükü eczacıların omuzlarında”

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Eczacı Odası’nın geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen E. Şefkat Güler ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, sektörün sıkıntıları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Şefkat Güler, döviz kuru artışıyla ilaç kuru arasındaki yüksek farktan dolayı piyasada olmayan ilaçların eczanelerde sorun yarattığını anlatarak, internet üzerinden satışı yapılan ilaç dışı ürünlerin kontrolsüzlüğünden yakındı.
Eczacı Odası Başkanı Güler, yeni mezun eczacılara kamuda ve diğer sağlık kuruluşlarında istihdam sağlanmasını isteyerek, çok sayıda Eczacılık Fakültesi açılmasının eczacılık mesleğini de gelecekte işsizlikle karşı karşıya bırakacağından dolayı sınırlandırılması ya da kontenjan azaltılması gerektiğinin altını çizdi. Güler, eczacılık mesleğinin öneminden bahsederek, bu mesleğin geleceğinin tehlikeye atılmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
CHP İl Başkanı Tahtasız ise eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, sağlık danışmanımız eczacıların yaşadıkları sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Mehmet Tahtasız, kutsal bir görevi yerine getiren eczacılıların sorunlarının çözülmesini, yasal düzenlemelerle mesleğin güçlü kılınmasını arzu ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde eczacıların öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığına vurgu yapan Tahtasız, bu süreçte özveriyle, yoğun bir tempoyla görev yapan tüm eczacılara teşekkür etti. Tahtasız eczacıların taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü için gereken çabayı göstereceklerini, talepleri Genel Merkez’e ve ilgili kurumlara ileteceklerini bildirdi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyareti sırasında; Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Ali Bükücü ve Utku Ulaş Taşar da eşlik etti.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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