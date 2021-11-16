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“Sağlık sistemi iflas etmiştir, artık söz bizdedir”

7 bölgeden hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin 'Emek Bizim, Söz Bizim' çağrısıyla başlattığı eylem süreci kapsamında, 27 Kasım’da Ankara’da bir araya gelecek. TTB’nin eylem planını açıklayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu “Sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarını görmeyen bu sağlık sistemi iflas etmiştir. Artık söz bizdedir!” dedi.

Güncel 16.11.2021, 12:03
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, Eğitim Bir Sen şube binasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin eylem takvimi hakkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını KESK Çorum Şubeler Platformu adına SES Şube Başkanı Süleyman Değirmenci okudu. 

Koronavirüs salgınında mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana toplumun sağlığını riske attığını, halkı salgınlardan bulaşıcı ve kronik hastalıklardan korumadığını çok açık bir şekilde ortaya çıkardığını kaydeden Değirmenci, “Piyasacı, özelleştirmeci, sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarını görmeyen bu sağlık sistemi iflas etmiştir. Artık söz bizdedir! Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, özel sağlık işletmeleri ve sermaye sahiplerini korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımıyor. Salgın döneminde dahi iktidar bu anlayışından vazgeçmedi. Tam tersine her gün yüzlerce insanımız yaşamını yitirirken, onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirdiler. Oysa çok açık bir şekilde gerçek ortaya çıkmış, AKP’nin savunuculuğunu yaptığı ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için önemli bir risk halini almıştır. Artık bu sistemin yürütülmesi olanaksızdır” dedi.

‘HEKİMLER CANININ DERDİNE DÜŞTÜ’
En kısa sürede toplumcu bir sağlık sistemine geçme zorunluluğunun bulunduğunun altını çizen Değirmenci, salgın döneminin bu ülkede hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini de ortaya çıkardığını ifade etti. Hekimlerin salgın döneminde adeta can derdine düştüğünü ve bu tehlikeye karşın canla başla çalıştığını anlatan Değirmenci, şöyle devam etti: “Sağlık çalışanları ve hekimler ülkenin dört bir yanından “Mesleğimizi yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, “Geçinemiyoruz” diyor. Her gün kamudan hekim istifaları TTB’ye ulaşmaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği’nin verdiği “İyi Hal Belgesi” sayılarına göre yaptığımız değerlendirmede ciddi bir yurtdışı göçü varken, çareyi 10 dakika içerisinde iki hasta randevusu vermede gören bir sağlık sistemi artık iflas etmiş demektir.”

‘TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ’
“Kısacası emek bizim ise söz de bizimdir!” diyen Değirmenci, hekimlerin taleplerini de sıraladı: “Taleplerimizden Vazgeçmiyoruz! Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. Sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılmalıdır. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır. Hekimlere 7200 ek gösterge verilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır!”

‘BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞRIYORUZ’
Türk Tabipleri Birliği’nin 'Emek Bizim, Söz Bizim' çağrısıyla 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan Ankara’ya temsili bir Beyaz Yürüyüş başlatacağını aktaran Değirmenci, şunları söyledi: “23 Kasım’da İstanbul’dan yapılacak uğurlamanın ardından Ankara’ya doğru başlatacağımız üç günlük “Beyaz Yürüyüş”ümüzün sonunda 27 Kasım’da Ankara’da yedi bölgeden hekimler ile buluşacağız. Bu buluşmaya kadar taleplerimize yanıt alamamamız halinde o gün gerçekleştireceğimiz sağlık forumunda alacağımız kararlar ile g(ö)reve kadar gidebilecek süreci konuşacağız. Tüm kamuoyuna çağrımızdır: Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için... Sağlık mücadelesinde yan yanayız! Toplumun sağlığı sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir. Herkesi sağlık hakkı için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bizler de KESK Çorum Şubeler Platformu olarak dayanışmaya ve birlikte mücadeleye olan inancımızla, Türk Tabipler Birliği ile omuz omuza olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla ifade ederiz.”

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