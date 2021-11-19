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Sağlık-Sen’den Ceylan’a hastane teşekkürü

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Çorum’da kazandırılacak olan iki yeni hastane konusunda teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güncel 19.11.2021, 01:07
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Sağlık-Sen’den Ceylan’a hastane teşekkürü

Saatçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2022 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı meclisteki makamında ziyaret etti.
Saatçi, Çorum ölçeğindeki illerde hiçbirinde bulunmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’a kazandırılmasında büyük katkısı bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkürlerini iletti.
Saatçi, yıkılarak yeniden yapılacak olan Devlet Hastanesi konusunda da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın yoğun bir çaba gösterdiğinin herkes tarafından görüldüğünü belirterek, bu konuda da tüm sağlık çalışanları ve Çorum halkı adına Milletvekili Ceylan’a müteşekkir olduklarını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, özellikle Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum için çok büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.
Çorum’dan her ay 100’lerce hastanın ve hasta yakınının kanser tedavisi için Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Ceylan, yapımı hızla devam eden hastanenin tamamlanmasıyla başka kentlere sevkin önüne geçileceğini ve Çorumlu hastaların kendi memleketlerinde tedavi imkanı bulacağını vurguladı. Ceylan, hastanede ayrıca çevre il ve ilçelerden de insanların tedavi olma imkanına sahip olacağını kaydetti.
İki aşamalı olarak inşaatına devam eden hastanenin Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşacağını söyleyen Milletvekili Ceylan,  4 bin 336 metrekare kapalı alana sahip olan hastaneyi en kısa sürede tamamlayarak insanların hizmetine sunacaklarını belirtti.
Ceylan, Çorum halkından gelen talep ve ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda eski Devlet Hastanesi’nin yerine yenisini yapma kararı alındığını hatırlatarak, 3 bloğunun yıkımına başlandığını ve ardından da ihalesi yapılarak yeni binaların yapımına start verileceğini ifade etti.
Sağlık alanında yapılan yatırımları çok önemsediğini ve Çorum’a da AK Parti iktidarı döneminde çok önemli sağlık yatırımlarının kazandırıldığını vurgulayan Milletvekili Ceylan, yapılan yatırımlar konusunda imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sağlık bakanlarına ve emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ederken, Çorum’u sağlık alanında bölgenin yıldızı yapma iddiasını da bir kez daha tekrarladı.
 

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