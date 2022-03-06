Sağlık-Sen’den “anı, fotoğraf ve kısa film senaryo” yarışması

Görünmez düşman kovid-19 ile savaşan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının destansı mücadelesine dikkat çekmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Senaryo Yarışması düzenlendiğini kaydeden Saatcı, “31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapılacak başvuruların şartları ve ödüllerine ilişkin detaylara sendikamızın web sayfasından ulaşılabilir. Yarışmaya katılacak üyelerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

