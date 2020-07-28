Sağlık-Sen yine başardı

Çorum’da bir iş yerinin haricinde yetki alınmayan kurum ve kuruluş bulunmadığını vurgulayan Saatcı, Sağlık-Sen’in yetkili sendika olduğunu, hedeflerinin; sağlıkta çalışanların tamamına yakınını sendikanın üyesi olarak görmek istediklerini ve bunun gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Saatcı yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu yetkinin alınmasında gerek rakip sendika temsilcilerinin gerekse de sendika üyelerinin yaptığı yalan yanlış vaat ve politikalara karşı, her zaman seviyeli sendikacılık anlayışından taviz vermeden şahsiyetli ve onurlu bir şekilde mücadele eden, emeğini esirgemeyen, özverili bir şekilde çalışan başta yönetim kuruluma, denetleme ve disiplin kurulu üyelerime, ilçe ve işyeri temsilcilerime, sendikal faaliyetlerimizi kamuoyuna yansıtan kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum.

Bu sonuçlar şunu gösteriyor; Çalışanlarımız lafa değil, icraata, kazanıma bakıyor. Kimin üzüm yemek amaçlı, kimin bağcıyı dövmek amaçlı sendikacılık yapığını çok iyi biliyor. Ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi, insanlarımızın huzuru ve mutluluğu için sendika olarak üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)