Sağlık-Sen yeni binasına taşındı

“Mülkiyeti şubemize ait olan, Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Aksoy Çağ No:31/14 adresine (Tel:0364 3331995) taşınmış bulunmaktayız” diyen Saatcı, sendika binasının mülkiyetinin alınmasında her türlü desteği gösteren Genel Merkez yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Sendikaya mülkiyet alacak gücün kazanılmasında en büyük desteği kendilerine inanan, güvenen, üyelikleri ile her zaman yanlarında bulunan sendika üyelerine ait olduğunu belirten Saatcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Üyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Üyelerimiz hizmet ve mücadelenin en iyisine layık en değerli varlığımızdır. Yıllardan beri rakip sendikaların her türlü karalamalarına, sataşmalarına, iftiralarına rağmen bizlerden desteğini çekmeyen bizleri her yıl açık ara yetkili kılan üyelerimize minnettarız. Sendikal olarak ilkesel davranmaya özen gösteriyoruz. Hayal satmıyoruz. Önce güçlü bir devlet diyoruz. Devlet güçlü olsun ki vatandaşlarımız ve kamu çalışanları da emeklerinin karşılığını alabilsinler. Ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak hakkımızın verildiğini söyleyemeyiz. Devlet güçlü olsun derken, devlet bu gücünü toplu sözleşme haklarımızı kısıtlama noktasında kullansın istemeyiz. Toplu sözleşmede işçi sendikalarına verilen ekonomik ve sosyal haklar, asgari seviyede mutlaka sağlık ve sosyal çalışanlarına da verilmelidir. Kamuda çalışma barışının bozulmaması için bu zorunludur. Bunların bugüne kadar takipçisi olduğumuz gibi bundan sonrada çözüm üretilene kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Mülkiyeti şubemize ait olan binanın sendikamıza, üyelerimize hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçen yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, ilçe ve işyerleri temsilcileri ve desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen çok kıymetli üyelerimize kısaca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)