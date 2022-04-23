Sağlık-Sen şube genel kurulu yarın

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sendikalarının 6. Olağan genel kurulunun yarın yapılacağını dile getirerek tüm üyeleri kongreye davet etti.

Saatcı, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yarın saat 12.00’de başlayacak kongrenin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm Çorumlulara hayırlar getirmesini diledi.

(Bülent USLU)

