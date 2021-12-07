Sağlık-Sen iki gün iş bırakıyor

Türkiye Kamu-Sen ile KESK’e bağlı sağlık sendikaları dün ülke genelinde iş bırakırken, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen üyelerinin de bugün ve 9 Aralık 2021 günleri ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yapacağı dile getirildi.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi tarafından bugün saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü önünde biraraya geleceklerini söyleyen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, çalışma barışını bozacak olan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan zamma tepki olarak bugün ve 9 Aralık tarihinde ülke genelinde eylem yapacaklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının bu ülkenin sigortası olduğunu ve bu nedenle haksızlığa karşı dur diyeceklerini söyleyen Saatcı, “Bizi görmezden geleni biz de görmezden geliriz” uyarısında bulundu. Uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 2 bin 500 ve 5 bin liralık zammı yerinde buldukların ancak yapılacak olan zamdan bütün sağlık çalışanları ünvanlarına göre farklı şekilde faydalanması gerektiğini anlatan Saatcı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “ Hekimlere verilmesi öngörülen bu rakamlara sendika olarak asla karşı değiliz. Devletimizin imkânı varsa daha fazla verilmelidir. Toplu İş Sözleşmesinde hekim dışı personelin sabit ücretine yapılan ve hekimleri kapsamayan %20 artışa nasıl karşı çıkmış, tepki ve tavrımızı en yüksek perdeden dile getirmiştik. Bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesinin mücadelesini verirken, çalışanlar arasında daha büyük ayrımcılık oluşturacak, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu bozacak, sağlık çalışanlarını birbirine düşürecek bu yanlıştan derhal geri dönülmeli, zammın 1 milyon sağlık çalışanını kapsaması sağlanmalıdır.

Madem hekimlerimizle ilgili farklı bir düzenle yapılacaktı, niçin toplu sözleşmede değil de, bir oldu bitti ile yapılmak istendi bunun tesadüf değil, manidar olduğunu düşünüyoruz. %20 sabit artışın dışında tutulan birçok hekim tepki ve tavır olarak sendikamızdan istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Acaba etkili birileri el altından Sağlık-Sen’i zayıflatmak, üye kaybına destek vermek için mücadelemi vermektedir? Çünkü yetkili sendika Sağlık-Sen’in kazanımlarını kendi kazanımlarıymış gibi utanmadan sahiplenenler, sıkıntıların, yanlışların, bakanlık tarafından yapılan ayrımcılıkların faturasını Sağlık-Sen’e kesmekten büyük zevk aldıklarını çok iyi bilmekteyiz. Emeğimizin Değersizleştirilmesine Asla Müsaade Etmeyeceğiz. Bir kesimi yok sayarak atılan adımlar sağlık sistemine zarar verir. Sağlık çalışanlarını görmezden gelenleri biz de görmezden geliriz. Sağlık çalışanlarının yok sayılmasını asla kabul etmeyeceğiz ve buna asla müsamaha göstermeyeceğiz. İş Bırakma, İş Yavaşlatma Ne Karar Alınması Gerekiyorsa Alacağız. Biz hiç kimseyi memnun etmeyen, her seferinde ortalığı allak bullak eden ‘ben yaptım’ oldu anlayışına karşıyız”

(Volkan SINAYUÇ)

