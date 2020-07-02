Sağlık-Sen'den yüksek lisans ve uzaktan eğitim fırsatı

Protokole göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Sağlık-Sen üyeleri ile birinci derecede yakınlarının Beykent Üniversitesi’nin yüksek lisans ve uzaktan eğitim programlarından indirimli olarak yararlanabileceğine dikkat çeken Saatcı, yüksek lisans ve uzaktan eğitim programlarının klinik psikoloji, doktora, iş sağlığı ve güvenliği hariç tüm bölümleri kapsayacağını söyledi.

Sağlık-Sen ve Beykent Üniversitesi arasında imzalanan protokolün detayları şöyle:

“Tezsiz yüksek lisans programları 6 bin 300 TL, Tezli yüksek lisans programları 12 bin 600 TL, Uzaktan eğitim yüksek lisans programları 6 bin 300 TL, Tezsiz yüksek lisans programları en fazla 3 dönem (1,5 yıl), Tezli yüksek lisans programları en fazla 6 dönem (3 yıl)

Dersler 5 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacak ve Cumartesi - Pazar günleri 09.00 – 18.00 saatleri arasında ve hafta içi belirlenen 2 gün, 17.00 - 22.00 saatleri arasında da yapılabilecek.

Grup öğrencilerin özlük hakları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından sağlanacak. Quiz, vize, final ve mazeret sınavları grup öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.”(Haber Merkezi)