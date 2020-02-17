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Sağlık-Sen'den indirimli konaklama anlaşması

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi ile indirimli konaklama anlaşması yapıldığını bildirdi.

Sağlık-Sen'den indirimli konaklama anlaşması

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi ile indirimli konaklama anlaşması yapıldığını bildirdi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:06
Sağlık-Sen'den indirimli konaklama anlaşması

Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Saatcı, “Yapılan anlaşmaya göre Sağlık-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk) yapılan indirimden yararlanacak. Anlaşmaya göre 1 ay içerisinde yapılacak 5 günlük kahvaltı dâhil konaklama ücretinin yüzde 50’si Sağlık-Sen tarafından, yüzde 50’si üye tarafından karşılanacak. Kahvaltı dâhil konaklama hizmetinden yaralanmak isteyen üyeler şubeleriyle iletişime geçerek hizmetten faydalanabilecek. Sağlık-Sen ve TMO arasında yapılan anlaşma 31.12.2020 tarihine kadar sürecek” dedi. (Haber Merkezi)

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