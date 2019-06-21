“Sağlık-Sen ayrımcılığa fırsat vermedi”

Teklife, ilk günden kamuoyunda tepkilerini dile getirdiklerini belirten Saatcı,"Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli sözleşmeli personelin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini görüşmek amacıyla toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, Sağlık-Sen’in bir süreden beri yürüttüğü mücadele sonuç verdi. Komisyonda, Sağlık-Sen’in önerisiyle gündeme gelen, sözleşmeli sağlık personellerinin de zorunlu hizmet sürelerinin 3+1 yıla indirilmesi talebi kabul edildi. Komisyon’un almış olduğu karar, bizleri son derece memnun etmiştir. İlgili kanun teklifi gündeme geldiğinde, sözleşmeli sağlık çalışanlarının kapsam dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdik ve derhal girişimlere başladık. TBMM’de ilgili Komisyon, teklifi görüşmeye başladı. Biz son ana kadar mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür, olumlu sonuç aldık. Teklif, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek ve oradan nihai karar, yani kanun çıkacak. Kanun teklifinin, istediğimiz şekilde çıkmasına destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen olarak, sözleşmeli sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek böyle bir düzenlemeye öncülük ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)