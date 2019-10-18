Sağlık personeline “bulaşıcı hastalık” eğitimi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşiresi Medine Keskin ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Emin Rençber tarafından verilen eğitimde sağlık personelinin salgın sırasında sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rolleri anlatıldı. Uygulama egzersizlerinin de yapıldığı eğitimin ardından sağlık personeline belge verildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı açıklamada bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin insan gücü kapasitesini ve diğer sağlık personellerinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Sobacı, eğitime katılan personele teşekkür etti.

(AA)