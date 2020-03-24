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Sağlık personeline Belediye’den ücretsiz taşıma

Belediye’nin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları, kent merkezindeki 4 güzergâhta yaklaşık 400 sağlık çalışanını sabah evinden hastaneye, akşam da hastaneden eve taşıyor.

Sağlık personeline Belediye’den ücretsiz taşıma

Belediye’nin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları, kent merkezindeki 4 güzergâhta yaklaşık 400 sağlık çalışanını sabah evinden hastaneye, akşam da hastaneden eve taşıyor.

24 Mart 2020 Salı 20:30
Sağlık personeline Belediye’den ücretsiz taşıma

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarının vatandaşlarla temasını önlemek amacıyla ücretsiz toplu taşıma yerine ücretsiz özel servis hizmetini uygun gördüklerini söyledi.

Sağlık çalışanları için ne gibi kolaylıklar sağlanabileceği konusunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile görüştüklerini belirten Aşgın, “Tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Çorum'da tedbirler alıyoruz. Korona virüs salgınında en riskli gruplardan biri olan sağlık çalışanlarına yönelik neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamanın en güvenli yolunun ücretsiz servis hizmeti sağlamak olduğunu değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastanenin Destek Kalite Müdür Yardımcısı Tuncay Özdemir ise servis hizmetinden yararlanmak için 400 sağlık çalışanının başvuru yaptığını bildirdi.

Servis saatlerinin personelin mesai saatlerine göre ayarlandığını dile getiren Özdemir, “Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderildi. Belediye, bizim büyük bir yükümüzü omuzladı. Kritik süreçte bizi desteklediği için belediyeye teşekkür ederiz. Devlet ve millet virüse karşı mücadele içinde” diye konuştu. (AA)

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