“Sağlık Ocağı’nın yıkımı bu ay içerisinde yapılacak”

Geçtiğimiz aylar içerisinde ülkenin 65 bin nüfuslu ve 19. büyük mahallesi için dernek kurduğundan beri sorunların çözümü için gitmedik kurum ve çalmadık kapı bırakmayan İlhan Kılıç, bu defa da Ankara’ya çıkarma yaptı.

Ulukavak Mahallesi Sağlık ocağının sorununu çözüm yoluna konulmasında sarf ettiği çabalar gündem olan İlhan Kılıç, mahalleye getirilmesi için uğraş verdiği polis merkezi ve trafik kazalarının bir türlü önü alınamayan Çevreyolu üst geçit projesi için kapı kapı dolanmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta içinde Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Ulukavak Mahallesi Dernek Yönetimi son olarak TBMM’ye çıkarma yaptı. Elinde mahallenin sorunlarından oluşan bir dosya ile TBMM’ye giden İlhan Kılıç, burada Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Tufan Köse ile görüşerek Ulukavak Polis Merkezi ve Çevreyolu üstgeçit projelerini sunarak desteklerini istedi.

Ankara’da Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcısı olan ve şimdi ise Rekabet Kurumu üyeliğine atanan hemşerimiz Berat Uzun ile de görüşen İlhan Kılıç ve yönetimi polis merkezi ve üstgeçit için olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Hakkında yapılan incelemeler sonrasında çürük olduğu ve risk taşıdığı ortaya çıkan Ulukavak Sağlık ocağının ihalesinin yapıldığı ve yıkım işlemlerinin bu ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

(Haber Merkezi)

