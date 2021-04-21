Sağlık Müdürü Sobacı kayınpederini kaybetti

Çorum Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı’nın kayınpederi Muammer Hafızoğlu (88), bugün saat 11.30’da, Covit-19 nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Tokat Erbaa’da toprak sanayici olan, Asuman Sobacı, Ahmet, Mehmet ve Mustafa Hafızoğlu’nun babaları Muammer Hafızoğlu’nun cenazesi, yarın saat 11.30’da Erbaa’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.