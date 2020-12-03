Sağlık Müdürlüğü’ne şoför alınacak

Sağlık İl Müdürlüğü ve İŞKUR ile imzalanan protokol kapsamında 25 kişi 6 ay boyunca istihdam edilecek. Çalışma programı 14 Aralık’ta başlayacak ve 11 Haziran 2021 sona erecek.

Başvurular 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde alınacak ve yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi ise 8 Aralık Salı günü saat 14.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde yapılacak ve Kovid 19 nedeniyle kura çekimine vatandaşlar alınmayacak.

Kura çekimi İŞKUR’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen kişiler 4 Aralık Cuma gününe kadar (Cuma Dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 04/12/2020 Cuma günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler ?İş arayan ? Toplum Yararına Programlar?TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmekte. İŞKUR İl Müdürlüklerinden program başvuruları alınmayacak. Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabilecekler. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek. (Haber Merkezi)