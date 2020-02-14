Sağlık Müdürlüğü’nden Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri

Kahvehane ve değişik işyerlerinin ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildiği ayrıca sigaranın zararlarını anlatan broşür dağıtıldığının belirtildiği açıklamada Ortaköylü vatandaşların sağlıkla ilgili sorunlarını da dinleyen İl Sağlık Müdürü Uzsm.Dr. Ömer Sobacı’nın ziyarette hastaneyi de denetlediği, hastalarla sohbet ederek eksiklerin giderilmesi konusunda talimat verdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri ile de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlileri çerçevesinde faaliyette bulunulduğu dile getirildi.

AHL Alışveriş Merkezi‘nin dış cephesinde de dumansız hava sahasının logosunu ve Saat Kulesi’nin yansıtıldığının da belirtildiği açıklamada sağlık çalışanlarının stant açarak vatandaşlara bilgilendirme yaptığı ve el broşürleri dağıttığı vurgulandı.

Açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay YEDAM ile birlikte İl Jandarma Komutanlığında seminer verildiği, İl Jandarma Komutanlığında 97 asgari personele (er-erbaş-subay) Yeşilay YEDAM çalışanları ile birlikte bağımlılıkla mücadele ve tütün, tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgi verilerek karbon monoksit ölçümü yapıldığı anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Vali Yardımcılarının da katılımı ile esnaf ziyareti yapıldığı, bununla birlikte Abdalata köyünde fidan dikimi ve Çorum Özel Bahçeşehir Koleji öğrenci ve öğretmenlerine tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele konulu seminer düzenlendiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)