Sağlık Müdürlüğü’nden “Nostalji Laboratuvarı”
Güncel 30.11.2021, 20:49
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Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nostalji Laboratuvarı açıldı.
Çorum İl Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde geçmişten geleceğe teknolojik gelişmişlik seviyesini sergilemek amacıyla “Nostalji Laboratuvarı” kuruldu.
Açılışa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile sağlık yöneticileri katıldı.
Çorum Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu Mehmet Tuncer Özdemir, Nostalji Laboratuvarı'nda 1920 yılı üretimi hassas terazi, yıllarca Çorum'un hava kalitesini ölçen yarı otomatik hava kalitesi ölçüm cihazı ile birlikte döneminin en modern laboratuvar enstrümanlarının sergilendiğini ifade etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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