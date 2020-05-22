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Sağlık Müdürlüğü’nden “Eczane” açıklaması

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Arife Günü açık olan eczaneler ve eczanelerin çalışma saatlerinde yapılan değişikliklerle ilgili açıklama yapıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:18
Sağlık Müdürlüğü’nden “Eczane” açıklaması

Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı döneminde ülke genelinde yapılacak olan Sokağa Çıkma Yasağından dolayı 23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü İkbal Eczanesi - Kaya Eczanesi ve Yaşam Eczanelerinin saat 09.00 itibari ile nöbete başlayacağı ve diğer eczanelerin yasaktan dolayı açılmayacağı belirtildi.
Sağlık Müdürlüğü açıklamasında Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09.00 - 17:30 olarak değiştirilen eczane çalışma saatlerinin 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle 08:00 - 18:00 olarak önceki çalışma saatine geçilmesine karar verildiği de bildirildi.
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 22.05.2020 18:21
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