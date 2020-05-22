Sağlık Müdürlüğü’nden “Eczane” açıklaması

Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı döneminde ülke genelinde yapılacak olan Sokağa Çıkma Yasağından dolayı 23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü İkbal Eczanesi - Kaya Eczanesi ve Yaşam Eczanelerinin saat 09.00 itibari ile nöbete başlayacağı ve diğer eczanelerin yasaktan dolayı açılmayacağı belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü açıklamasında Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09.00 - 17:30 olarak değiştirilen eczane çalışma saatlerinin 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle 08:00 - 18:00 olarak önceki çalışma saatine geçilmesine karar verildiği de bildirildi.

(Haber Merkezi)