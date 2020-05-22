Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı döneminde ülke genelinde yapılacak olan Sokağa Çıkma Yasağından dolayı 23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü İkbal Eczanesi - Kaya Eczanesi ve Yaşam Eczanelerinin saat 09.00 itibari ile nöbete başlayacağı ve diğer eczanelerin yasaktan dolayı açılmayacağı belirtildi.
Sağlık Müdürlüğü açıklamasında Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09.00 - 17:30 olarak değiştirilen eczane çalışma saatlerinin 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle 08:00 - 18:00 olarak önceki çalışma saatine geçilmesine karar verildiği de bildirildi.
(Haber Merkezi)
Sağlık Müdürlüğü’nden “Eczane” açıklaması
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Arife Günü açık olan eczaneler ve eczanelerin çalışma saatlerinde yapılan değişikliklerle ilgili açıklama yapıldı.
Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı döneminde ülke genelinde yapılacak olan Sokağa Çıkma Yasağından dolayı 23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü İkbal Eczanesi - Kaya Eczanesi ve Yaşam Eczanelerinin saat 09.00 itibari ile nöbete başlayacağı ve diğer eczanelerin yasaktan dolayı açılmayacağı belirtildi.