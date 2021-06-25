Sağlık Müdürlüğü’nden aşı çağrısı: “HERKES AŞIYA”

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan mobil aşılama ekipleri de kentin farklı noktalarında yoğun bir şekilde aşılama faaliyetlerine devam etmektedir. Hâlihazırda Organize Sanayii Bölgesi Teknokent Binası, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı Binası, Gazi Aile Sağlığı Merkezi Giriş Kat (Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yanı), İl Sağlık Müdürlüğü B Blok Giriş Kat, AHL Park AVM son kat ve Saat Kulesi yanı Hürriyet Meydanı’nda bulunan mobil ekiplerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımız randevusuz bir şekilde aşılarını olabilmektedirler.

Uzunca süredir yaşamış olduğumuz salgın hastalık ve etkilerinden en kısa sürede kurtulabilmek, özlediğimiz eski günlere kavuşmak ve bayramda sevdiklerimize hasretle sarılabilmek için tüm Çorum halkımızı bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

