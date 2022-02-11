Sağlık Müdürlüğü ile Yapı Kredi’den maaş protokolü
Yapı Kredi Bankası ile Çorum İl Sağlık Müdürlüğü arasında maaş protokolü imzalandı.
Güncel 11.02.2022, 20:03
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Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 6 bin 129 kişilik hastane ve sağlık çalışanlarının maaş ödemeleri, imzalanan 5 yıllık protokol kapsamında Yapı Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleşecek.
Maaş protokolü için düzenlenen törene Yapı Kredi Çorum Şube Müdürü Mustafa Bayram, Yapı Kredi Ticari Portföy Yöneticisi Ferhat Parlak, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü katıldı.
Sobacı ve Bayram protokolün sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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