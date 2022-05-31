Sağlık Koleji öğrencileri Almanya’da staja başladı

Bu kapsamda Pınar Sağlık Koleji öğrencilerinin ilk kafilesi Mayıs ayında Almanya’nın Witten kentine giderek staj eğitimlerine başladı. Bu süreçte öğrenciler Almanya’daki sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olarak alanlarında kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar.

Almanya’da yaşayan başarılı Türk Doç. Dr. Tuncay Yeşilöz’e ait klinikte öğrenciler PCR testi konusunda staj eğitimi de aldılar. Pınar Sağlık Koleji öğrencileri eğitim sonunda Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde geçerli olan “PCR testi yapabilir sertifikası” almaya da hak kazandı.

Konu ile ilgili Pınar Sağlık Koleji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “ERASMUS projesiyle öğrencilerimiz yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar bulacaklardır. Kişisel gelişim, farkındalık, yabancı dili öğrenme konusunda da proje kendilerine birçok katkı sağlamış olacaktır.

Pınar Teknoloji Tasarım ve Sağlık Koleji sadece eğitim döneminde değil iş hayatına atılma konusunda da öğrencilerinin yanında olmaya devam etmektedir. Bu proje kapsamında Europass belgesine de sahip olan öğrencilerimiz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışma imkanına da sahip olacaklardır” görüşüne yer verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

