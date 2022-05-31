Sağlık Koleji öğrencileri Almanya’da staja başladı
Çorum’un gözde okullarından Pınar Sağlık Koleji öğrencileri ERASMUS + Projesi kapsamında 4 ayrı grup halinde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kendi alanlarında Staj Eğitimi almaya gidiyor.
Bu kapsamda Pınar Sağlık Koleji öğrencilerinin ilk kafilesi Mayıs ayında Almanya’nın Witten kentine giderek staj eğitimlerine başladı. Bu süreçte öğrenciler Almanya’daki sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olarak alanlarında kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar.
Almanya’da yaşayan başarılı Türk Doç. Dr. Tuncay Yeşilöz’e ait klinikte öğrenciler PCR testi konusunda staj eğitimi de aldılar. Pınar Sağlık Koleji öğrencileri eğitim sonunda Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde geçerli olan “PCR testi yapabilir sertifikası” almaya da hak kazandı.
Konu ile ilgili Pınar Sağlık Koleji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “ERASMUS projesiyle öğrencilerimiz yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar bulacaklardır. Kişisel gelişim, farkındalık, yabancı dili öğrenme konusunda da proje kendilerine birçok katkı sağlamış olacaktır.
Pınar Teknoloji Tasarım ve Sağlık Koleji sadece eğitim döneminde değil iş hayatına atılma konusunda da öğrencilerinin yanında olmaya devam etmektedir. Bu proje kapsamında Europass belgesine de sahip olan öğrencilerimiz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışma imkanına da sahip olacaklardır” görüşüne yer verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31